Происхождение коронавируса: американская разведка анализирует данные из Уханя

Службы безопасности собирают данные из Уханя

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Американские спецслужбы ищут в огромной базе данных лаборатории Уханьского института вирусологии ключи к разгадке происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

Службы безопасности собирают данные из Уханя на предмет «недостающего звена», вируса, похожего по геному на SARS-CoV-2, который может быть ключом к разгадке происхождения SARS-CoV-2, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Непонятно, как США получили данные из Китая, не исключено, что они были взломаны. База данных настолько велика, что для анализа используются специальные суперкомпьютеры лабораторий Минэнерго. Также сложно найти специалистов в этой области, которые также владеют китайским языком.

Деятельность служб является частью 90-дневного процесса анализа информации о происхождении пандемии. По сообщениям СМИ, американские службы еще не установили происхождение вируса, но признают теорию его утечки из лаборатории эквивалентной преобладающей гипотезе о передаче вируса человеку от летучих мышей или летучих мышей через другое животное-носитель.

Однако ученые скептически относятся к шансам агентства найти улики, которые они ищут. Вирусолог доктор Роберт Гарри отметил, что институт Ухани опубликовал все генетические последовательности вирусов, которые он изучал в 2020 году, и большинство вирусологов убеждены, что это все, над чем работала лаборатория.

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