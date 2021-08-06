Пушилин о словах Зеленского: это неоспоримые доказательства непригодности украинской власти

Все из-за слов украинского президента о Донбассе

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Так называемый «главарь» «ДНР» Денис Пушилин весьма быстро отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу ситуации в ОРДЛО.

Украинский президент заявил, что «без Украины на территории ОРДЛО цивилизации не будет». Такие слова явно не понравились Пушилину, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Это уже не просто абсурдные заявления, это неоспоримые доказательства непригодности нынешней украинской власти», — заявил Пушилин.

После этого он заявил, что Донбасс есть и будет русскими для миллионов жителей.

«То есть миллионы граждан «Донецкой и Луганской Народных Республик», для которых Донбасс был, есть и будет русским, должны оставить свои дома и уехать? По причине многолетней нелепости пребывания в Незалежной? Потому что так кому-то захотелось в стране, которая под прикрытием антитеррористической операции убивает стариков и детей?» — выдал Пушилин.

Ранее Зеленский вспомнил о визите в Донецк в 2014 году.