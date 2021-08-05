Что украинцы думают об обязательной вакцинации — результаты опроса

Украинцы против обязательной вакцинации

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Социологическая компания Gradus Research провела исследование по поводу ситуации в обществе в связи с проведением вакцинации от коронавирусной инфекции.

Большинство украинцев, согласно результатам опроса, против обязательного вакцинирования в стране. На вопрос, нужно ли в Украине вводить обязательное вакцинирование от COVID-19 25,9% опрошенных сказали «да», 63,3% сказали «нет». 38,3% жителей запада ответили утвердительно, это самый высокий показатель среди регионов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

В тоже время отмечается, что согласно результатам опроса 25,1% украинцев ответили утвердительно на вопрос «Вакцинировались ли вы от COVID-19 (одной или двумя дозами)», 72,8% — отрицательно. Больше всего утвердительных ответов дали жители севера Украины — 31,9%.

Ранее мы сообщали, что Путин не считает Украину самостоятельным государством.