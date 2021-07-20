Пушилин подписал новый «указ»: местные жители уже недовольны

Он касается вывоза мусора

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Так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин подписал свой очередной «указ». Новое решение «властей» уже не понравилось жителям ОРДО.

Так согласно «указк» № 205 теперь «администрации» крупных городов на захваченных НВФ территориях наделены особыми полномочиями самостоятельно решать, сколько им брать с населения за вывоз мусора, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Местные паблики отмечают, что теперь каждый большой город ОРДО будет самостоятельно решать, какую цену ставить на вывоз мусора. Ранее этот тариф действовал один на всю «республику», но Пушилин решил это изменить.

Местные жители против такого решения.

«Точно еще и тарифы на вывоз мусора теперь поднимут. А Пушилин с себя просто так ответственность снимает: я не я, лошадь не моя», — пишет местный житель.

«Я уже по 40 рублей каждый месяц плачу. А теперь сколько это будет?» — задается вопросом житель ОРДО.

Ранее мы сообщали о проблемах с вывозом мусора в «ЛНР».