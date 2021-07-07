Парадокс в «ЛНР»: подняли тарифы на ЖКХ, но начались проблемы с вывозом мусора

Все из-за поломки техники

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Как известно, с первого июля в «ЛНР» подняли тарифы на услуги ЖКХ. В том числе выросла стоимость вывоза твердых бытовых отходов – мусора.

Однако парадокс в том, что цены повысили, а вот качество предоставляемых услуг понизилось. Вывозить мусор стали гораздо хуже. Даже в Луганске можно увидеть заваленные зловонными кучами помойки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Люди жалуются, что в лучшем случае мусор вывозят раз в неделю. Обращения к коммунальщикам и власти не дают эффекта.

«В пресс-службе «администрации» Луганска заявили, что все дело в том, что сломались несколько единиц техники КП «Луганский центр утилизации отходов». Они обслуживают полигон твердых бытовых отходов. Поломка машин существенно осложнила весь процесс вывоза и утилизации мусора из Луганска. Это создало проблему в сортировке мусора», — пишет паблик.

На данный момент точная дата решения проблемы неизвестна и пока местным жителям придется фактически жить среди мусора.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» пожаловались на требования Украины по открытию КПВВ.