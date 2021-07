Система Pegasus шпионила за журналистами: список стран, которые ее использовали

Pegasus — это система наблюдения, созданная израильской неправительственной компанией

По крайней мере десять стран использовали программное обеспечение Pegasus для слежки за журналистами и правозащитниками.

Pegasus — это система наблюдения, созданная израильской неправительственной компанией, которая продает ее правительственным учреждениям по всему миру. Теперь тема программного обеспечения возвращается благодаря журналистскому расследованию, проведенному 17 медиа-компаниями, в список которых вошла, например, «Гардиан», пишет УРА-Информ.

Расследование показывает, что, несмотря на заявления NSO об использовании программного обеспечения против преступников и террористов, правительства многих стран используют Pegasus для слежки за журналистами, правозащитниками и политическими оппонентами.

В список вошли номера, принадлежащие ста восьмидесяти девяти журналистам, в том числе редакторам, репортерам и директорам таких медиа-гигантов, как Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Associated Press и Reuters.

Анализ показал, что: Саудовская Аравия, Азербайджан, Бахрейн, Индия, Казахстан, Мексика, Марокко, Руанда, Венгрия и Объединенные Арабские Эмираты — все используют это программное обеспечение, и Мексика была заказчиком с наибольшим количеством наблюдений.

