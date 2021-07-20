Жители «ДНР» рассказали, сколько стоит стать в очередь, чтобы покинуть «республику»

Цены колеблются от 500 рублей и выше
Чтобы покинуть «ДНР» и выехать в Российскую Федерацию, а точнее просто пройти границу, необходимо простоять в жаре минимум 15 часов из-за больших очередей.
Местные жители, которые хотят покинуть «ДНР» ищут варианты, чтобы пройти границу быстрее, за это они готовы даже заплатить. Очевидцы отмечают, что место в очереди можно купить, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
Отмечается, что купить такую услугу можно через телеграм каналы и социальные сети. Стоимость «очереди» колеблется от 500 до 1000 рублей, в зависимости от пункта пропуска, который пересекается.
«Всем привет. Кто может занять очередь? На Мариновке завтра вечером. Приедем туда часам к 8, по направлению в рф. Цена за вами!» — пишет один из местных жителей.
«Если кому интересно, нашла человека, за тысячу согласился», — отмечает участник дискуссии.
«Родственники ехали правда через Новоазовск без очереди 500р просили», — напсал очевидец.
Ранее мы сообщали, что в «ДНР» активно пропагандируют антивакцинаторские настроения.