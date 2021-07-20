Жители «ДНР» рассказали, сколько стоит стать в очередь, чтобы покинуть «республику»

Цены колеблются от 500 рублей и выше

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Чтобы покинуть «ДНР» и выехать в Российскую Федерацию, а точнее просто пройти границу, необходимо простоять в жаре минимум 15 часов из-за больших очередей.

Местные жители, которые хотят покинуть «ДНР» ищут варианты, чтобы пройти границу быстрее, за это они готовы даже заплатить. Очевидцы отмечают, что место в очереди можно купить, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Отмечается, что купить такую услугу можно через телеграм каналы и социальные сети. Стоимость «очереди» колеблется от 500 до 1000 рублей, в зависимости от пункта пропуска, который пересекается.

«Всем привет. Кто может занять очередь? На Мариновке завтра вечером. Приедем туда часам к 8, по направлению в рф. Цена за вами!» — пишет один из местных жителей.

«Если кому интересно, нашла человека, за тысячу согласился», — отмечает участник дискуссии.

«Родственники ехали правда через Новоазовск без очереди 500р просили», — напсал очевидец.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» активно пропагандируют антивакцинаторские настроения.