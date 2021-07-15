Пандемия COVID-19 в Украине: количество новых заболевших возросло

Ссего с начала пандемии в Украине заразились пневмонией нового типа 2 242 868 человек

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По состоянию на утро 15 июля зарегистрированы еще 623 новых случая заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что из новых заболевших коронавирусной инфекцией — 37 детей и 12 медработников.

Также известно, что за минувшие сутки госпитализированы — 387 граждан страны, скончались — 20 человек, а выздоровели — 589 жителей Украины.

Известно, что всего с начала пандемии в Украине заразились пневмонией нового типа 2 242 868 человек, при этом, выздоровели — 2 179 665 человек, а скончались — 52 685 человек.

За минувшие сутки самое большое число подтвержденных случаев было зарегистрировано в Киевк (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что сейчас в Украине стабильная ситуация с коронавирусной инфекцией, уже в конце лета и на начало осени прогнозируют новый всплеск. Стоит ли ожидать нового лакдауна в Украине.