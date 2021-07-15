Политика

«Кремль не намерен прекращать войну против Украины»: Ярош прокомментировал статью Путина об Украине

Статья Путина с «псевдоисторическими мифами» по поводу Украины не несет прямой угрозы ее государственности

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Статья главы Кремля Владимира Путина об Украины является опасным сигналом для украинского государства. Об этом заявил командующий Украинской Добровольческой армией, а также бывший народный депутат ВРУ Дмитрий Ярош, передает УРА-Информ.

Статья Путина, как отметил Ярош, с «псевдоисторическими мифами» не несет прямой угрозы государственности Украины, но, при этом, свидетельствует о том, что в Москве не намерен прекращать войну против Украины.

«Все это информационная „артподготовка“ к следующему этапу попытки ликвидации украинской государственности… Этот „однонародный“ под**ц в ближайшее время попытается снова нанести удар», — отметил он.

Ярош также призвал граждан Украины быть готовыми к новой волне российской агрессии.

«Ой, пан или пропал. Дважды не умирать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина к работе над статьей про Украину подтолкнули активная работа украинского проекта «анти-Россия», также закрытие СМИ и аресты в Киеве.

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