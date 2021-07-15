«Кремль не намерен прекращать войну против Украины»: Ярош прокомментировал статью Путина об Украине

Статья Путина с «псевдоисторическими мифами» по поводу Украины не несет прямой угрозы ее государственности
Статья главы Кремля Владимира Путина об Украины является опасным сигналом для украинского государства. Об этом заявил командующий Украинской Добровольческой армией, а также бывший народный депутат ВРУ Дмитрий Ярош, передает УРА-Информ.
Статья Путина, как отметил Ярош, с «псевдоисторическими мифами» не несет прямой угрозы государственности Украины, но, при этом, свидетельствует о том, что в Москве не намерен прекращать войну против Украины.
«Все это информационная „артподготовка“ к следующему этапу попытки ликвидации украинской государственности… Этот „однонародный“ под**ц в ближайшее время попытается снова нанести удар», — отметил он.
Ярош также призвал граждан Украины быть готовыми к новой волне российской агрессии.
«Ой, пан или пропал. Дважды не умирать», — добавил он.
Ранее сообщалось, что президента России Владимира Путина к работе над статьей про Украину подтолкнули активная работа украинского проекта «анти-Россия», также закрытие СМИ и аресты в Киеве.