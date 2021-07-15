Общество

Новый локдаун в Украине: Ляшко дал прогноз

Многое зависит от вакцинации

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Несмотря на то, что сейчас в Украине стабильная ситуация с коронавирусной инфекцией, уже в конце лета и на начало осени прогнозируют новый всплеск. Стоит ли ожидать нового лакдауна в Украине.

На этот вопрос ответил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Глава Минздрава не стал исключать вероятность введения на территории страны локдауна осенью. В тоже время он считает, что есть все шансы этого избежать. Ляшко отметил, что речь идет не только об соблюдение противоэпидемических норм, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Министр здравоохранения отметил, что если украинцы старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то рост новых заражений для системы здравоохранения будет некритичным.

«Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы прежде всего говорим о том, что мы хотим защитить наиболее уязвимые группы населения. Наиболее уязвимые группы-это люди старшего и пожилого возраста. То мы сможем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала», — сказал Ляшко.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.

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