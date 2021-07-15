В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает в ближайшее время

Подорожают подсолнечное масло; зерновые; яйца; молоко и мясо

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Уже этой осенью украинцев ждет неприятный сюрприз. Речь о том, что взлетят цены на продукты первой необходимости.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал, что украинцев ждет очередной рост цен уже осенью. Эксперт отметил, что подорожают подсолнечное масло; зерновые; яйца; молоко и мясо, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной, как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции. Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко», — отметил эксперт.

Он также добавил, что подорожают молочные продукты из-за массовой фальсификаци и роста цен на топливо, газ, электроэнергию.

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