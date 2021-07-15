Экономика

В Украине взлетят цены на продукты: что подорожает в ближайшее время

Подорожают подсолнечное масло; зерновые; яйца; молоко и мясо

Время чтения: 40 Секунд

Уже этой осенью украинцев ждет неприятный сюрприз. Речь о том, что взлетят цены на продукты первой необходимости.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал, что украинцев ждет очередной рост цен уже осенью. Эксперт отметил, что подорожают подсолнечное масло; зерновые; яйца; молоко и мясо, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

«Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной, как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции. Рост цен на зерновые культуры, которые используют для производства кормов для откорма скота и птицы, приводит к росту цен на мясо, яйца, молоко», — отметил эксперт.

Он также добавил, что подорожают молочные продукты из-за массовой фальсификаци и роста цен на топливо, газ, электроэнергию.

Ранее мы сообщали, сколько придется платить украинцам за электричество с первого августа.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В «ДНР» миллиардные долги по зарплате на предприятиях: что известно

Большие долги в «Донецкой энергетической компании»

Новые тарифы на электричество: сколько придется платить с первого августа

Цена вырастет до 3,4 грн/кВт-ч

В Украине цена за газ может вырасти до 15 грн за куб

Все может измениться осенью

В Пенсионном фонде рассказали, как жителям Донбасса быстро оформить пенсию

Нужно использовать сервис «Автоматическое назначение пенсии

«Мы только учимся»: Пушилин рассказал о коррупции в ОРДО

Такая ситуация — это «багаж прошлого»

«Вчера на работе искал справедливость, завтра буду искать новую работу»: горняки в ОРДЛО покидают шахты

Некоторые идут «добиваться справедливости» к руководству, после чего теряют работу

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap