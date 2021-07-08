Новая вспышка коронавирусной инфекции может начаться уже через месяц — эксперт

Юрий Ганиченко дал прогноз

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Новая вспышка коронавирусной инфекции в Украине может произойти в конце июля или в августе. Такое мнение выразил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он отмечает, что во время отпусков ситуация в Украину улучшается, сейчас стабильно на 10-20 процентов падает в неделю количество новых больных. Однако не нужно заблуждаться и уже в ближайшее время ситуация может измениться, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Однако в Великобритании, Испании, Португалии, Германии, России, Греции, на Кипре сейчас вспышка и рост в 2 раза за неделю, это большой рост. Если говорить об осени, наши оценки более пессимистичны, мы ожидаем, что вспышка может начаться в Украине в этом или следующем месяце, то есть намного раньше, чем осенью», — сказал эксперт.

Эксперт добавил, что ситуация с вакцинацией в Великобритании показывает, что вакцинация помогает уменьшить количество госпитализаций.

Ранее мы сообщали, что число зараженных в Украине растет.