Общество

Пандемия COVOD-19: число зараженных в Украине растет

За время пандемии в Украине коронавирусом заболели — 2 239 591 человек

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По состоянию на утро восьмого июля в Украине зафиксированы 617 новых случаев заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УРА-Информ.

За прошедшие сутки, как отметили в ведомстве, были госпитализированы 404 человека, погибли — 23 гражданина страны, а выздоровели — 872 человека.

При этом, за время пандемии в Украине коронавирусом заболели — 2 239 591 человек, выздоровели — 2 175 225 жителей страны, а скончались — 52 560 человек.

Стоит отметить, что наибольшее количество подтвержденных случаев за последний день зарегистрировано в Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Ранее сообщалось, что в Великобритании за последние 24 часа было обнаружено 28773 коронавирусных инфекций, это самый высокий показатель с 29 января. Также во вторник было зарегистрировано 37 смертей от COVID-19 — самый высокий показатель с 23 апреля.

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