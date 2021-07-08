Технологии

Kaspersky Password Manager генерировал слишком слабые пароли

Касперский сослался на открытие экспертов

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Согласно исследованию Donjon, Kaspersky Password Manager, задача которого заключалась в создании наиболее безопасных и нерушимых паролей, создавал слишком слабые пароли в период с марта 2019 года по октябрь 2020 года.

Kaspersky Password Manager использует механизм генератора псевдослучайных чисел (PRNG), однако в течение этого периода сгенерированные пароли были «недостаточно криптографически надежными, что потенциально позволяло злоумышленнику в некоторых случаях предсказывать сгенерированные пароли», пишет УРА-Информ.

Касперский сослался на открытие экспертов, подчеркнув, что программа была обновлена ​​в 2020 году, заказчики были проинформированы о необходимости генерации новых, на этот раз уже криптографически безопасных паролей.

Так называемый надежный пароль — один из ключевых элементов, защищающих нас от возможного взлома нашей учетной записи. Это утверждение только на первый взгляд остается очевидным, потому что, согласно базе данных Surfshark Alert 10, самые популярные слоганов в мире следующие:

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. 12345

5. Groupad2013

6. 1234

7. hasło

8. Bajaonel12

9. 111111

10. 12345678

Ранее мы сообщали, что Тампа второй раз кряду выиграла Кубок Стэнли.

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