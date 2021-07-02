Португалия вводит комендантский час: что произошло

Все из-за пандемии коронавируса

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Лиссабон, столица Португалии, и 44 других округа вводят ночной комендантский час с пятницы вечером. Людям не разрешат покидать свои дома с 23:00 до 5:00.

Правительство Португалии в четверг объявило о введении ночного комендантского часа в 45 округах в связи с эскалацией пандемии COVID-19. Он вступит в силу в пятницу с 23:00. Введение ограничений связано с быстро растущей пандемией коронавируса, пишет УРА-Информ.

Власти страны не могут сказать, что «пандемию удалось сдержать», — заявила пресс-секретарь правительства Мариан Виейра да Силва на пресс-конференции. — Эпидемическая ситуация в стране значительно ухудшилась, поэтому нам необходимо восстановить санитарные ограничения в страны с высоким и очень высоким риском заражения, — пояснил представитель правительства премьер-министр Антонио Коста.

Вне комендантского часа в районах с наиболее сложной эпидемической ситуацией будет сокращен график работы торговых и сервисных пунктов, сохранится обязанность работать удаленно.

Представитель правительства пояснила, что местные выборы в Португалии, запланированные правительством Антонио Коста на 26 сентября, должны состояться, несмотря на эскалацию пандемии. Однако она оговорилась, что их организация будет зависеть от развития санитарной ситуации в стране.

Ранее мы сообщали, что в Украине первую дозу вакцины от коронавируса получило более 2 млн человек.