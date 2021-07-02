Первую дозу вакцины от COVID получили уже более 2 миллионов украинцев

За предыдущие стуки первого июля было привито 90 959 человек

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В Украине продолжают наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Так только за последние сутки было сделано более 90 тысяч прививок.

Так за предыдущие стуки первого июля было привито 90 959 человек. Первую дозу вакцины получили 35 472 человека, вторую дозу – 55 487 человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс службу МОЗ.

«С начала прививочной кампании привито 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 766 483 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 767 613 прививок», — отметили в МОЗ.

Вчера, первого июня, в Украине работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов и 22 центра вакцинации. Стоит отметить, что по состоянию на первое июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко поставил цель, чтобы вакцинировать до конца лета пять миллионов украинцев.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут ввести принудительную вакцинацию.