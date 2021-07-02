Общество

Стало известно, когда ЕС будет пускать украинцев, которые прошли курс вакцинации

Глава МОЗ отметил, что в течение месяца Украине хочет решить эту ситуацию

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Стало известно, когда Европейский Союз будет пускать граждан Украины, которые прошли вакцинацию препаратом CoviShield и CoronaVac. О ситуации рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Глава МОЗ отметил, что в течение месяца Украине хочет решить эту ситуацию. Сейчас этим вопросом занимается министерство здравоохранения, а также Министерство иностранных дел и вице-премьер по евроинтеграции, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

Он также добавил, что на следующей неделе он проведет в Брюсселе переговоры по признанию вакцин. По его словам, отказ пропускать туристов, привитых вакциной, признанной ВОЗ, — это нарушение международного права.

«Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признана ВОЗ. То есть международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок», — отметил Ляшко.

Ранее мы сообщали, что первую дозу вакцины от COVID получили уже более 2 миллионов украинцев.

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