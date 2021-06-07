Боевики анонсировали крупное событие на «Донбасс-Арене»: чего ожидать

На арене пройдет Спортивная индустрия Донбасса — 2021

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Когда-то на «Донбасс Арене» играла сборная Украины не только матчи различных отборов, но и поединки Евро-2012, также там свои еврокубковые успехи праздновал «Шахтер», теперь же стадион, как и город Донецк под оккупацией боевиков.

На арене уже давно не проводятся не только большие спортивные события, но и даже обычные спортивные мероприятия. Поэтому, если на арене и что-то происходит, то местные власти об этом помпезно объявляют, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так в неподконтрольном Украине Донецке 17 и 18 июня в залах «Донбасс Арены» пройдет «международный» спортивный форум «Спортивная индустрия Донбасса — 2021». Такое заявления распространили местные СМИ.

«Спортивная индустрия Донбасса» — это крупнейшая дискуссионная и образовательная площадка для всех представителей сферы физической культуры и спорта, а также смежных отраслей», — говорится в сообщении.

На данный момент пока неизвестно какие страны будут представлены, ведь сообщают о «международном» спортивном форуме.

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