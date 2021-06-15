В ОРЛО закрывают 3 больших шахты: без работы остается несколько тысяч человек

Без работы останется от 3 до 4,5 тысяч жителей ОРЛО

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В ОРЛО продолжают закрываться шахты. Так называемые местные «власти» приняли решение закрыть три крупных угольных шахты на территории ОРЛО.

«Восточная правозащитная группа» сообщила, что в перечень попала шахта им. Космонавтов в городе Ровеньки, входившая до 2014 года в предприятия ДТЭК «Ровенькиантрацит». По последним данным на шахте остается остается 7−10 млн тонн антрацита, но местные «чиновники» не хотят вкладывать в нее средства, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Также будет закрыта и шахта «Красный партизан», которая до 2014 года входила в предприятия ДТЭК «Свердловантрацит». Еще одна шахтра, которую планируют закрыть — «Партизанская» в городе Антрацит, входившая до 2014 года в ГП «Антрацит».

Стало известно, что после закрытия этих шахт без работы останется от 3 до 4,5 тысяч жителей ОРЛО.

Ранее мы сообщали, что крупнейший водоем ОРЛО местные «власти» решили не спасать.