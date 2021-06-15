Общество

В ОРЛО закрывают 3 больших шахты: без работы остается несколько тысяч человек

Без работы останется от 3 до 4,5 тысяч жителей ОРЛО

Время чтения: 40 Секунд

В ОРЛО продолжают закрываться шахты. Так называемые местные «власти» приняли решение закрыть три крупных угольных шахты на территории ОРЛО.

«Восточная правозащитная группа» сообщила, что в перечень попала шахта им. Космонавтов в городе Ровеньки, входившая до 2014 года в предприятия ДТЭК «Ровенькиантрацит». По последним данным на шахте остается остается 7−10 млн тонн антрацита, но местные «чиновники» не хотят вкладывать в нее средства, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Также будет закрыта и шахта «Красный партизан», которая до 2014 года входила в предприятия ДТЭК «Свердловантрацит». Еще одна шахтра, которую планируют закрыть — «Партизанская» в городе Антрацит, входившая до 2014 года в ГП «Антрацит».

Стало известно, что после закрытия этих шахт без работы останется от 3 до 4,5 тысяч жителей ОРЛО.

Ранее мы сообщали, что крупнейший водоем ОРЛО местные «власти» решили не спасать.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Ляшко планирует 200 тысяч прививок в сутки и не ждет новой волны ковида летом

Глава МОЗ о вакцинации и вирусе

Территория возле «Донбасс Арены» продолжает разрушаться: в сеть слили фотографии

Ситуация ухудшается каждый год

«Я дал команду открыть огонь»: стало известно, как ВСУ отстояли Мариуполь

Турчинов поделился своими воспоминаниями о событиях, которые произошли 9 мая 2014 года

В аннексированном Крыму закроют КПВВ «Перекоп»: причины

Пункт пропуска Чаплинка в одностороннем порядке прекратил пропуск

В РФ заявили о новых мутациях COVID-19

Их свойства и отличия от других циркулирующих штаммов сейчас изучают

Открытие КВПП на Донбассе: украинское правительство готово пойти на уступки

Власти Украины в очередной раз прислали гарантии безопасности при открытии КПВВ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap