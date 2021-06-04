Общество

Происхождение коронавируса: в 2012 году горняки погибли от неизвестного заболевания легких

Очередное мнение о том, откуда появился вирус

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Ученые всего мира рассматривают следующие шаги, чтобы определить источники пандемии COVID-19. Между тем, американская пресса пишет о заброшенном медном руднике в китайской провинции Юньнань, где в 2012 году шестеро рабочих заболели неизвестным заболеванием легких и трое умерли. Ученые из Ухани должны были прояснить этот вопрос.

Затем на рудник были отправлены ученые из Уханьского института вирусологии (WIV) для выявления новых типов коронавирусов, нацеленных на летучих мышей. Один из них был наиболее генетически похож на коронавирус, вызывающий COVID-19 среди известных в настоящее время патогенов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Wall Street Journal.

Дело в шахте Тунгуань в округе Модзян стало отправной точкой для растущих призывов к тщательному расследованию, чтобы определить, мог ли коронавирус SARS-CoV-2 ускользнуть из лаборатории Ухани в результате несчастного случая или умышленного действия.

Коммунистические власти в Пекине категорически отвергают предположения о возможной утечке из лаборатории. Они также утверждают, что коронавирус не обязательно пришел из Китая, но, возможно, попал в Ухань из-за импортных продуктов питания.

Ранее мы сообщали, что в очередь на вакцинацию от коронавируса стали более 600 тыс. украинцев.

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