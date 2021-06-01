В очередь на вакцинацию от коронавируса стали более 600 тыс. украинцев

Наибольшее количество людей было привито в Киеве

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В Украине за прошедший день 13 937 жителей страны были вакцинированы от коронавирусной пневмонии нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УРА-Информ.

Одной дозой препарата от пневмонии нового поколения вакцинировали 10 232 человек, полностью вакцинированы 3 705 граждан Украины.

При этом, по состоянию на 1 июня 2021 года в лист ожидания препарата записались 615 238 человек.

Всего с начала кампании вакцинации населения в Украине сделано 1 161 518 прививок.

Наибольшее количество людей было привито в Киеве (1577) и на Харьковщине (1575). При этом, меньше всего вакцинировано жителей Черновицкой области, лишь 24 человека.

Ранее сообщалось, что за прошедший день на территории Украины заболели коронавирусной инфекцией 2137 жителей государства.