Общество

Есть все основания приступить к ослаблению карантина в Украине — депутат

Михаил Радуцкий о ситуации с ковидом

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Уже в ближайшее время в Украине могут ослабить некоторые карантинные ограничения. Такое мнение выразил нардеп из фракции «Слуга народа» Михаил Радуцкий.

Народный депутат отмечает, что на в последнее время значительно уменьшилось количество новых заболевших. По его данным, загруженность больниц на сегодняшний день составляет 18%, загруженность реанимационных коек — 32%, загруженность аппаратов ИВЛ — 9%. Такие показатели могут свидетельствовать к завершению третьей волны коронавируса, пишет УРА-Информ со ссылкой Украину 24.

«Сегодня не осталось даже ни одной оранжевой зоны, все области желтые, некоторые приблизились к отметкам зеленой зоны. Поэтому есть основания ослабить карантин, тем более что следующую волну все ученые, все эксперты прогнозируют не раньше осени этого года», — сказал Михаил Радуцкий.

Также он считает коронавирус сезонным заболеванием, поэтому Кабинет министров может себе позволить ослабить карантин на летное время.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от COVID-19.

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