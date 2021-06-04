Есть ряд проблем, о которых Байден обязательно скажет Путину — Кравчук

Экс-президент о встрече лидеров США и России

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обязательно обсудят вопрос Украины на личной встрече. Такое мнение выразил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук считает, что Байден даст понять Путину, что Россия не может и не должна далее жить по принципам нарушения международного права, она должна соблюдать правила и нормы, которые существуют в цивилизованном мире. Также он должен сказать о том, что РФ не должна вмешиваться в выборы и не стимулировать хакеров, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Он также добавил, что стороны точно обсудят вопрос Украины.

«Есть ряд проблем, о которых Байден обязательно скажет Путину. Думаю, не обойдется и без горячих точек, которые создала на многих территориях в мире Россия. И прежде всего речь будет идти об Украине. Думаю, что главная идея президента США, что если Россия осмелится расширять агрессию против Украины – Украина один на один с Россией не останется, это важные слова», — сказал он.

Ранее Кравчук призвал искать для переговоров ТКГ новые площадки.