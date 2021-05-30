Общество

В ОРДЛО рассказали, что нужно сделать для открытия границ с Украиной

Границу между «республиками» убрать нельзя

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Барьер между «республиками Донбасса», является отсутствие общих правил пересечения границ с Украиной. Об этом заявил один из «лидеров» некоего общественного движения Алексей Муратов, передает УРА-Информ.

«Пусть Россия нас еще не признала, но мы-то почему загораживаемся, ставим эти барьеры и препоны, если мы в Россию интегрируемся? У нас, конечно, должны быть правила для пересечения границы с Украиной, такие же, какие существуют между Россией и Украиной. Они должны быть едиными и для России, и для наших „республик“, тогда как границы между „ДНР“ и „ЛНР“ не должно быть вообще», — заявил Муратов.

На данный момент, как он считает, границу убрать нельзя именно из-за разных правил пересечения.

«Но пока в ОРЛО одни правила, в том числе по пересечению «границы» с Украиной, а в ОРДО другие, границу между «республиками» убрать нельзя. Поэтому нужно все синхронизировать и прийти к компромиссному решению, опираясь на законы и правила, действующие в Российской Федерации», — считает Муратов.

Ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда, которые находятся на линии соприкосновения на временно оккупированном Донбассе, готовы к приему граждан Донбасса, которые желают вакцинироваться от коронавирусной болезни.

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