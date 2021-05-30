Украина в июне получит более 1 млн доз вакцин, — Ляшко

Украина в июне получит более одного млн доз препарата от COVID-19

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Новый министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил чудесную новость для граждан государства, которые желают вакцинироваться. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Ляшка.

Украина в июне получит более одного млн доз препарата от COVID-19. Он отметил, что поставки ожидаются от компаний Pfizer и AstraZeneca.

Помимо этого, до конца июня в Украине будет как минимум 3,7 млн доз вакцин от COVID-19, как пообещал Ляшко. Из этого количества препаратов 1,5 млн доз вакцины компании Sinovac (Coronovac).

Ранее сообщалось, что 29 мая в Украине подтверждено еще 1703 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них — 85 детей и 10 медработников.