Пандемия COVID-19: Минздрав обнародовал статистику

За последние сутки было доставлено в медучреждения 1330 человек

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За прошедший день, 29 мая, в Украине подтверждено еще 1703 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Из них — 85 детей и 10 медработников. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Минздрава.

Также, за последние сутки было доставлено в медучреждения 1330 человек, скончались — 84, выздоровели — 5733 человека;

За последние сутки было проведено 32 490 тестирований(в частности методом ПЦР —

15 199, методом ИФА — 3289). При этом, исследовано экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 14 002 анализов.

Стоит отметить, что больше всего новых случаев зарегистрировано в Днепропетровской (257) Харьковской (143), Николаевской (127), Киевской (122) областях и г. Киев (96).

Ранее сообщалось, что с начала прививочной кампании в Украине первую дозу препарата от пневмонии нового вида получили 1 008 859 человек.