Общество

В Украине от COVID-19 привито более миллиона граждан

За последние сутки привито 16 815

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С начала прививочной кампании в Украине первую дозу препарата от пневмонии нового вида получили 1 008 859 человек. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения Украины, передает УРА-Информ.

Известно, что за последние сутки привито 16 815 человек. При этом, одну дозу вакцины получили 9 785 человек, а полностью иммунизированы — 7030 жителей государства.

Известно, что вакцинация населения проводилась 273 мобильными бригадами и 354 пунктами прививки.

Стоит отметить, что по состоянию на 29 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.

Ранее сообщалось, что на территории Украины за прошедший день, 28 мая, подтвердили 3 096 новых случаев заболевания коронавирусной пневмонией. 

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