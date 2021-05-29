Общество Политика

Обмен пленными используется РФ, как инструмент давления на Украину, — МИД

Работа над возвращением наших людей продолжается всегда

Время чтения: 30 Секунд

В украинском МИД рассказали, каким образом президент Российской Федерации Владимир Путин использует обмен пленными для давления на украинское правительство, регулярно пополняя «обменный фонд». Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24», передает УРА-Информ.

«Этот вопрос краеугольный. Именно поэтому работа над возвращением наших людей продолжается всегда, на всех площадках. Уже очередной год путинский режим использует вопросы людей для создания какого-то торга для мнимых уступок украинской стороны, пополняя регулярно «обменный фонд», — считает Енин.

Ранее сообщалось, что сделан первый шаг для разблокировки процесса обмена пленными на Донбассе, однако, четкой договоренности о его проведении пока нет.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Украина начала готовиться к агрессии России еще в 2007 году, — Назаров

Поводом для беспокойства, как отметил Назаров, стала речь президента Российской Федерации

Перед встречей Путина с Байденом Зеленский будет контактировать с президентом США

Украинские интересы совпадают с интересами США

Озвучены самые важные вопросы для решения в ТКГ

Вопросы необходимо решать срочно

Беларусь не является чужой: Кулеба высказался об аресте Протасевича

Эта ситуация, убежден министр, касается всех, а не только Беларуси

Нардеп обвинил Зеленского в наступлении на украинский язык: что произошло

С 1 января 2022 года всеукраинские газеты и журналы должны иметь украиноязычную версию

В Украине от COVID-19 привито более миллиона граждан

За последние сутки привито 16 815

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap