Обмен пленными используется РФ, как инструмент давления на Украину, — МИД

Работа над возвращением наших людей продолжается всегда

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В украинском МИД рассказали, каким образом президент Российской Федерации Владимир Путин использует обмен пленными для давления на украинское правительство, регулярно пополняя «обменный фонд». Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24», передает УРА-Информ.

«Этот вопрос краеугольный. Именно поэтому работа над возвращением наших людей продолжается всегда, на всех площадках. Уже очередной год путинский режим использует вопросы людей для создания какого-то торга для мнимых уступок украинской стороны, пополняя регулярно «обменный фонд», — считает Енин.

Ранее сообщалось, что сделан первый шаг для разблокировки процесса обмена пленными на Донбассе, однако, четкой договоренности о его проведении пока нет.