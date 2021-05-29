Общество

В РФ рассказали о действии вакцины «Спутник V»: жители Донбасса напуганы

Это подготовка к обязательной вакцинации

Время чтения: 35 Секунд

Граждане, которые прошли полный курс вакцинации российским препаратом «Спутник V», не заразны для окружающих. Об этом заявил руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, передает УРА-Информ.

«Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется», — сообщил он.

При этом, украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса напуганы этой информацией, так как считают, что их готовят к поголовной и принудительной вакцинации.

«Это подготовка к обязательной вакцинации. Далее просто — привит, не заразен, ходи, где хочешь, не привит — сидеть», — написал дончанин в Сети.

Ранее сообщалось, что в украинской столице, — Киеве, на базе Международного выставочного центра начнет работать Центр вакцинации от пневмонии нового типа COVID-19.

Счастлив
Счастлив
75 %
Печален
Печален
13 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
13 %
1 0
В, ,

Последние статьи

Украина начала готовиться к агрессии России еще в 2007 году, — Назаров

Поводом для беспокойства, как отметил Назаров, стала речь президента Российской Федерации

Нардеп обвинил Зеленского в наступлении на украинский язык: что произошло

С 1 января 2022 года всеукраинские газеты и журналы должны иметь украиноязычную версию

В Украине от COVID-19 привито более миллиона граждан

За последние сутки привито 16 815

Переходный период для Донбасса: законопроект готов

Работа над законопроектом «О государственной политике переходного периода» завершена

КПВВ на Донбассе готовы к вакцинации жителей ОРДЛО, — Кабмин

Все пункты своевременно подготовлены

Пандемия COVID-19: Киев лидирует по количеству новых случаев заражения

За прошедший день зафиксировали 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap