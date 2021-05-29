В РФ рассказали о действии вакцины «Спутник V»: жители Донбасса напуганы

Это подготовка к обязательной вакцинации

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Граждане, которые прошли полный курс вакцинации российским препаратом «Спутник V», не заразны для окружающих. Об этом заявил руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, передает УРА-Информ.

«Наши данные показывают, что люди, получившие две дозы вакцины, не участвуют в распространении вируса, потому что вирус из этих людей не выделяется», — сообщил он.

При этом, украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса напуганы этой информацией, так как считают, что их готовят к поголовной и принудительной вакцинации.

«Это подготовка к обязательной вакцинации. Далее просто — привит, не заразен, ходи, где хочешь, не привит — сидеть», — написал дончанин в Сети.

Ранее сообщалось, что в украинской столице, — Киеве, на базе Международного выставочного центра начнет работать Центр вакцинации от пневмонии нового типа COVID-19.