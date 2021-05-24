В МИД РФ назвали условия возвращения ОРДЛО Украине

Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, как считают в Кремле

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что для возвращения оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины возможно только путем соблюдения минских соглашений. Об этом политик сообщил в интервью российским изданиям, передает УРА-Информ.

Также Лавров считает, что Украина пытается изменить последовательность выполнения положений Комплекса мер, которые были приняты ранее.

«Чтобы найти выход из тупика, власти в Киеве должны определиться, хотят ли они возвращения Донбасса в состав украинского государства. Если да, то путь к этой цели один — четкое и последовательное претворение в жизнь Комплекса мер», — отмечает он.

Ранее сообщалось, что спутники Илона Маска, которые пролетали в небе над временно оккупированным украинским Донбассом, в ОРДО приняли за беспилотники украинских военных.