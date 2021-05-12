Секретарь генсовета Единой России в ОРДО: что сказал чиновник в Донецке

Андрей Турчак постел ОРДО

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В оккупированном Донецке недавно побывал высокопоставленный российский чиновник. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак дал несколько интервью по поводу «республик».

Представитель партии власти в России анонсировал участие жителей «ЛДНР» в осенних выборах в Госдумы РФ. Также Турчак говорил о помощи: «Мы будем продолжать оказывать поддержку нашему братскому народу. Не только автомобилями скорой помощи. Сегодня обсудили — необходимо готовить школы к новому учебному году. Сейчас заканчивается учебный год, короткое лето, и 1 сентября детишки пойдут в школу. Нужны и компьютерные классы, и литература учебная», — заявил российский чиновник, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Какую, не указали, но, думается, что речь идет о наименее дефицитном «Спутнике V» и…не хочется нагонять пессимизма, но все будет происходить по уже обкатанному сценарию: вакцину отправят не по контракту с РФПИ, а в качестве гуманитарной помощи», — отмечает источник.

«В общем, все как всегда в моменты празднования каких-либо значимых дат: вроде бы и заявления громкие, вот только на жизнь жителей ДНР они как бы особенно не повлияют…» – добавляет паблик.

Ранее мы сообщали, что в «ЛДНР» была очередная проверка из Москвы.