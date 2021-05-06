Общество Технологии

Космос нас ждет: в США стартует продажа билетов для космических туристов

Американская компания будет осуществлять суборбитальные экскурсионные полеты в космос

Время чтения: 31 Секунд

Известный бизнесмен Джефф Безос начинает продажу билетов для космических туристов. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Известно, что американская компания будет осуществлять суборбитальные экскурсионные полеты в космос на космическом корабле New Shepard.

«Мы продаём самое первое место на New Shepard. Аукцион – это пятинедельный процесс из трёх этапов, который начинается сегодня… Любой может зайти на сайт Blue Origin, зарегистрироваться и начать делать свои ставки уже сегодня», — заявила вчера директор по продажам мест астронавтов Blue Origin Ариан Корнелл. 

Ранее сообщалось, что опытный образец космической ракеты Starship успешно прошел испытания. Согласно опубликованным материалам, ракета взлетела и вернулась на место приземления в Бока-Чика.

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