Технологии

Новое достижение Маска: Starship SN15 с первой успешной последовательностью взлета и посадки

SpaceX продолжает подбивать космос

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Опытный образец космической ракеты Starship успешно прошел испытания. Согласно опубликованным материалам, ракета взлетела и вернулась на место приземления в Бока-Чика.

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, последовательно продолжает испытательные полеты своих следующих прототипов космических ракет. Хотя предыдущие попытки не всегда были успешными для известного космического агентства-миллиардера, на этот раз все прошло гладко, пишет УРА-Информ.

SN15 вылетел в среду днем ​​и вернулся на свой аэродром Бока-Чика, штат Техас. Ракета приземлилась целиком и не разбилась, как предыдущие прототипы. Те, кто следил за этим событием, сообщили лишь о небольшом пожаре возле места приземления, который быстро потушили.

Это, несомненно, огромный успех SpaceX. Напомним, во время испытаний модели SN11, проведенных 30 марта, во время полета произошел мощный взрыв. Испытание проходило в тумане. Также ракета SN10 в дальнейшем не подвергалась испытаниям. Прототип взорвался на посадочной площадке в Техасе сразу после приземления, когда американская космическая компания SpaceX уже начала праздновать успех экспедиции.

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