«Ползучая аннексия Азовского моря»: в украинском МИД сделали заявление

Проводившиеся в аннексированном Крыму, а также на юге России, военные учения были отработкой военных действий против Украины.

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Российская Федерация может провести «ползучую аннексию» Азовского моря. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебу.

«Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути», — отметил Кулеба.

Помимо этого, он считает, что военные учения, которые были проведены на юге РФ и в аннексированном украинском Крыму, были отработкой военных действий против Украины.

«Но даже если это всего лишь учения, то, что они отрабатывают, это окружение Украины и наступательные операции против Украины», — добавил глава МИД Украины.

Ранее сообщалось, что США отреагируют на безрассудные или агрессивные действия России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что его страна сосредоточена на таких действиях Москвы, как обращение с оппозиционером Алексеем Навальным, взлом программы SolarWinds и вмешательство в выборы.