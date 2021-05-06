Общество

Украина введет паспорта вакцинации: что нужно знать

Олег Немчинов о важных моментах вакцинации

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Украина готова к внедрению паспортов вакцинации. Такое заявление сделал министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил, что наша страна технически готова к такому шагу и сейчас ждет окончательного решения Европейского Союза, чтобы полностью синхронизироваться в этом вопросе. Немчинов отметил, что ы Украина готова делать паспорта вакцинации как в виде электронных документов, так и в виде QR-кодов, бумажных и тому подобное, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«В данном случае, благодаря тому что Министерство информационной трансформации совместно с Минздравом выработало общую базу, мы можем делать это как в формате паспортов вакцинации, так и иммунных паспортов. Почему это важно — потому что во втором варианте учитывается наличие антител у человека в течение определенного периода после того, как он успешно преодолел COVID-19», — казал министр.

Он добавил, что Украине будет необходим очень короткий срок, чтобы вести такие паспорта, после того, как будет принято соответствующее решение.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки в Украине от ковида умерло более 350 человек.

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