Общество

Самый длинный подвесной мост в мире открыли в Португалии (ФОТО)

Мост имеет высоту 175 м и ширину 1,2 м

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В четверг муниципалитет Арока на севере Португалии открыл полукилометровый подвесной мост через реку Пайва. Местные власти говорят, что новое строение является самым длинным в мире.

По словам мэра Арока Маргариды Белем, в воскресенье новый мост будет официально открыт представителями правительства Португалии и властей региона, пишет УРА-Информ.

«Это здание полностью португальское: от проекта до отделки», — пояснил Белен, добавив, что большая часть инвестиций была профинансирована Европейским союзом.

Согласно заявлению, опубликованному в четверг на сайте коммуны Арока, общая стоимость строительства подвесного моста составила 2,1 миллиона евро.

Он функционирует как мост «516 Арока», и его название включает длину конструкции. Сооружение, простирающееся над рекой Пайва, имеет высоту 175 м и ширину 1,2 м.

Вход на мост в Ароке возможен после соблюдения санитарно-эпидемиологических условий, возникших в результате эпидемии коронавируса. Каждый из людей, заходящих на мост, должен будет надеть защитную маску и держаться на расстоянии от других пользователей.

Ранее мы сообщали, что в Украине построят новый мост через Днепр.

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