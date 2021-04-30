Годовщины начала ООС: в Минобороны сделали заявление

4 года АТО + 3 года ООС = 7 лет войны

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В Министерстве обороны Украины сделали заявление в связи с годовщиной начала операции Объединенных сил на временно оккупированном украинском Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УРА-Информ.

«Арифметика дат болезненная: 4 года АТО + 3 года ООС = 7 лет войны России против Украины. Как бы ни назывались операции по обороне родного края, несомненно одно — это наш ответ на агрессию Российской Федерации», — отметил министр обороны Андрей Таран.

Также он добавил, что в сейчас оборонные силы Украины получили более эффективную организационную основу.

«Изменение АТО на ООС имело свои последствия и для местного населения. Государство получило более действенные инструменты помощи людям прифронтовых населенных пунктов и улучшение социально-экономических условий в районе проведения операции Объединенных сил», — подчеркнул он.

Также он отметил, что ситуация на Донбассе до сих пор оставляет желать лучшего.

«За семь лет сдерживания российской агрессии способности Вооруженных сил Украины выросли кардинально, как и способность других силовых структур к общему, согласованному выполнению задач обороны. У нас есть Объединенная сила, у нас есть политическая воля, у нас есть международная поддержка. Вместе победим!», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин готов планирует обсудить двусторонние отношения с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским.