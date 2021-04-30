Политика

Продолжается давление на Путина из-за Украины — эксперт

Андрей Веселовский о возможной встрече двух президентов

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На данный момент рано говорить о том, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным состоится. Такое заявление сделал дипломат Андрей Веселовский.

Эксперт считает, что если встреча все-таки состоится, то несомненно, президенты двух стран будут говорить о Донбассе, при этом в обмен на территориальную целостность Украины Россия будет что-то требовать взамен. При этом Веселовский предполагает, что встреча двух президентов, например, в Ватикане, может состояться, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Дело в том, что Европе и еще больше США больно за то, что в центре Европы продолжается конфликт, и поэтому продолжается давление на Путина. Поэтому происходит и серия сигналов украинской стороне — думайте, как уладить это дело. Украинская сторона больше заинтересована в улаживании и ищет те или иные способы», — сказал эксперт.

Он также добавил, что у России фактически нет аргументов за то, чтобы не соглашаться на встречу в Ватикане.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский может провести встречу с президентом США Джо Байденом.

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