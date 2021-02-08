Экономика

В Украине построят новый мост через Днепр: «Укравтодор» договорился с турками

По мнению украинских дорожников, дальнейшее разрушение Крюковского моста грозит транспортным коллапсом Центральной Украины

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины в понедельник, восьмого февраля подписало договор на строительство нового моста в Кременчуге, который находиться в Полтавской области, через Днепр. Стоимость работ обойдется Украине в 11,25 млрд грн. Контракт был подписан с турецкой компанией Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на delo.ua.

Начальник Службы автомобильных дорог в Полтавской области Иван Краповницкий подписал договор с украинской стороны, а со стороны Doğuş контракт подписывал исполнительный директор компании Толга Аккаш.

«Новый мост станет долгожданной альтернативой Крюковском мосту, который возвели еще в 1872 году, и давно не отвечает потребностям главного промышленного узла Полтавской области. Эта переправа сегодня находится в аварийном состоянии», — отметили в «Укравтодоре».

Краповницкий заявил, что все участки, которые подпадают под зону строительства нового моста, будут выкупаться за государственные средства.

«Если это будут частные участки, где проживают люди, или еще какие-то другие частные участки, они будут выкупаться, передаваться в собственность государства, а люди будут получать денежную компенсацию за это», — заявил глава полтавского управления «Укравтодора».

Ранее сообщалось, что из-за непогоды на выходных в украинской столице, — Киеве травмировались 112 человек.

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