Напряжение между Чехией и Россией: Прага больше не хочет Спутника — V

Чехия меняет отношение к России

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Правительство Чехии не будет покупать вакцину против COVID-19 Спутник V у России, заявил вице-премьера и министра внутренних дел, а также и.о. главы МИД Чехии Ян Хамачек. Причина — конфликт на линии Москва-Прага на фоне взрыва 2014 года.

По словам Хамачека, российская вакцина больше не является предметом переговоров в свете текущих событий и Спутник V, она не будет использоваться в Чехии, пишет УРА-Информ.

Роман Примула, бывший министр здравоохранения и советник президента Милоша Земана, оценил ситуацию аналогичным образом. Хамачек отметил, что в настоящее время единственный способ для Чешской Республики — сосредоточиться на вакцинах, прошедших проверку EMA.

Ранее в понедельник министр здравоохранения Петр Аренбергер заявил после заседания правительства, что его министерство запросило у россиян всю документацию, необходимую для возможного разрешения на использование вакцины в Чешской Республике, но пока ничего не получило.

После изгнания из Москвы 20 чешских дипломатов Хамачек заявил, что его планы поездки в Москву с самого начала были «дымовой завесой». Они должны были позволить чешскому послу в России приехать в Прагу и тайно проинформировать его о планах высылки российских дипломатов. Он добавил, что его объяснения приняли депутаты от иностранного комитета Палаты депутатов.

Ранее мы сообщали, что НАТО поддерживает Чехию в ее расследовании «вредоносной деятельности» России.