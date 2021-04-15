В «ЛНР» начали вывозить архивы: готовятся к наступлению ВСУ

В ОРЛО готовятся к наступлению ВСУ

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Похоже, что в так называемой «ЛНР» действительно готовятся к возможному наступлению украинской армии. На это указывает все большее количество различных моментов в самой «республике».

Так называемая «государственная архивная служба ЛНР» вывозит архивы из ряда городов ОРЛО. При этом, все «силовые структуры ЛНР» проделают находиться на усиленном режиме, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал «тайны луганской республики».

«Пока все это похоже на подготовку к активной фазе боевых действий и к штурму со стороны ВСУ. На данный момент эскалация конфликта представляется неизбежной, но произойдет она, скорее всего, несколько позже», — заявил источник.

Так называемый главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник в последнее время вообще не появляется на публике. Источник отмечает, что своим отсутствием на публике Пасечник косвенно подтверждает слухи о том, что «первые лица» «ЛНР» готовятся покинуть «республику» в случае активных боевых действий. При этом сами боевики активно готовятся к возможным боевым действиям.