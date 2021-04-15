Главарь «ЛНР» Пасечник пропал: его не видели на публике некоторое время

Странные новости из ОРЛО

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Так называемый главарь боевиков «ЛНР» Леонид Пасечник в последнее время вообще не появляется на публике. СМИ и блогеры поделились своим мнением по поводу этой ситуации.

В ОРЛО, как и в ОРДО, главной темой остается возможное наступление ВСУ. В связи с этим главарь «ДНР» Денис Пушилин часто появляется на публике, дает различные комментарии и заявляет, что «республика» готова к войне. В тоже время странным является то, что его «коллега» Пасечник вообще «пропал», пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Донбасский кейс.

Источник отмечает, что своим отсутствием на публике Пасечник косвенно подтверждает слухи о том, что «первые лица» «ЛНР» готовятся покинуть «республику» в случае активных боевых действий.

При этом сами боевики активно готовятся к возможным боевым действиям.

«Состоялись командно-штабные учения с участием представителей командования 8 армии Южного военного округа ВС РФ. На полигонах активно отрабатывались вопросы слаживания подразделений с разведкой во время применения беспилотников», — отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что в Украине назвали фамилии граждан РФ, пытавших людей в донецкой «Изоляции».