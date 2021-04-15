У России есть главное требование к Украине: эксперт о действиях Кремля

Валерий Соловей о российской агрессии

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Своими действия по стягиванию военных к границе с Украиной президент РФ Владимир Путин намерен заставить украинского президента Владимира Зеленского к действиям. Такое мнение выразил российский политический эксперт и историк Валерий Соловей.

В эфире канала «Фейгин Live» эксперт заявил, что Российская Федерация имеет требования к украинской власти на фоне стягивания войск к границам Украины. Он считает, что действия России в отношении Украины похожи на «морально-психическую победу» президента Путина, пишет УРА-Информ.

Эксперт отметил, что обо всех требованиях лидера Кремля не уведомлен, но озвучил некоторые их них. Одним из главных моментов – это возобновление поставки воды в Крым.

«Это очень важно. Я не знаю полного списка требований, но первым стоит абсолютная безоговорочная подача воды в Крым, безо всяких условий. В этом, скорее всего, камень преткновения. Это будут передавать украинскому президенту, даже не американцы, хотя они, может, подкрепят этот ультимативный список, но передаст, допустим, французский президент или кто-то другой», — сказал эксперт.

Ранее Байден и Меркель призвали Россию вывести войска с границы с Украиной.