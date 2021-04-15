Политика

У России есть главное требование к Украине: эксперт о действиях Кремля

Валерий Соловей о российской агрессии

Время чтения: 48 Секунд

Своими действия по стягиванию военных к границе с Украиной президент РФ Владимир Путин намерен заставить украинского президента Владимира Зеленского к действиям. Такое мнение выразил российский политический эксперт и историк Валерий Соловей.

В эфире канала «Фейгин Live» эксперт заявил, что Российская Федерация имеет требования к украинской власти на фоне стягивания войск к границам Украины. Он считает, что действия России в отношении Украины похожи на «морально-психическую победу» президента Путина, пишет УРА-Информ.

Эксперт отметил, что обо всех требованиях лидера Кремля не уведомлен, но озвучил некоторые их них. Одним из главных моментов – это возобновление поставки воды в Крым.

«Это очень важно. Я не знаю полного списка требований, но первым стоит абсолютная безоговорочная подача воды в Крым, безо всяких условий. В этом, скорее всего, камень преткновения. Это будут передавать украинскому президенту, даже не американцы, хотя они, может, подкрепят этот ультимативный список, но передаст, допустим, французский президент или кто-то другой», — сказал эксперт.

Ранее Байден и Меркель призвали Россию вывести войска с границы с Украиной.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

США введут новые санкции против России: за «величайшую и самую изощренную атаку, которую когда-либо видел мир»

Санкции, которые, вероятно, коснутся 30 организаций

Путин выиграл от этой ситуации — эксперт о важном моменте

Руслан Бортник о лидере Кремля

Главарь «ЛНР» Пасечник пропал: его не видели на публике некоторое время

Странные новости из ОРЛО

Байден и Меркель призвали Россию вывести войска с границы с Украиной

Ситуация на украинской границе стала главной темой телефонного разговора

«Это очень важно»: Путин поставил ряд условий украинскому правительству

Российская Федерация на фоне стягивания войск к украинской границе озвучила свои требования правительству Украины

Меня не покидает ощущение, что Путин просто торгуется — Гордон

Украинский журналист о намерениях президента РФ

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap