США введут новые санкции против России: за «величайшую и самую изощренную атаку, которую когда-либо видел мир»

Санкции, которые, вероятно, коснутся 30 организаций

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Ожидается, что Вашингтон объявит о новых санкциях против России в четверг за вмешательство в выборы в США и «злонамеренную киберактивность» в прошлом году.

Санкции, которые, вероятно, коснутся 30 организаций, будут связаны с приказом о высылке около 10 российских чиновников из США. Также источник заявил, что санкции США также будут направлены на ограничение возможностей американских финансовых институтов торговать российским государственным долгом, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Белый дом, Государственный департамент и Казначейство не ответили на запрос Reuters о комментариях. Этот шаг ухудшит и без того холодные отношения между Вашингтоном и Москвой, которые подвергли испытанию терпение Запада, сосредоточив войска на границе с Украиной.

По мнению властей США, обширные санкции являются ответом на нарушение кибербезопасности в программном обеспечении SolarWinds Corp, за которое, вероятно, несет ответственность Россия. Это дало хакерам доступ к тысячам компаний и государственных учреждений, которые использовали продукты компании.

Генеральный директор Microsoft Брэд Смит охарактеризовал атаку, которая была определена в декабре прошлого года, как «самую крупную и изощренную атаку, которую когда-либо видел мир».

Ранее мы сообщали, что США разместят в Германии 500 дополнительных военнослужащих.