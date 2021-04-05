Четвертая волна коронавируса в Украине: в МОЗ рассказали, когда она наступит

Четвертая волна может начаться осенью этого года

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Третья вола коронавирусной инфекции продолжает бить все коронавирусные рекорды в Украине. Речь идет о количестве новых случаев за сутки, летальных исходов и госпитализаций.

Пока непонятно, когда закончится эта волна коронавируса, но похоже, в Украине она точно не будет последней. Источник в Министерстве здравоохранения Украины сообщает, что они уже прогнозируют новую волну эпидемии осенью 2021 года, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

Если Европа, скорее всего, обойдется без четвертой волны ковида, то ситуация в Украине будет, наверняка, совсем другой.

«Кейс вакцинации не успеют реализовать до осени. Источник указывает, что реально до осени мы успеем провакцинировать 10-12% населения (это реальная цифра, но мечтают конечно о 25%, но это почти нереально), эти обе цифры все равно «капля в море» и неспособна остановить четвёртую волну эпидемии» – отметил источник.

Ранее мы сообщали, что COVID-19 продолжает атаковать Украину, только в 3-х областях не превышен уровень госпитализации.