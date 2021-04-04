COVID-19 атакует Украину: только в 3-х областях не превышен уровень госпитализации

Погибло от пневмонии нового типа за последние сутки 258 человек

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За прошедший день на территории Украины было официально подтверждено еще 13 738 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Погибло от пневмонии нового типа за последние сутки 258 человек. При этом, 4 657 граждан Украины выздоровели.

Стоит отметить, что наибольшее количество подтвержденных случаев заражения в Харьковской области. Тут заболело 1388 человек. Также большое количество новых случаев зафиксировано в Днепропетровской области. Заразилось за последние сутки 1143 человека. Помимо этого, в Одесской области зафиксировано 1075 заражений.

При этом, лишь в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях не превышен уровень госпитализации.

Ранее сообщалось, что по всей Украине необходимо вводить жесткий локдаун. Он должен длится примерно 3−4 недели, так как такой срок позволит прервать цепь передачи заболевания нового поколения.