«Россия боится НАТО»: жители Донбасса отреагировали на пролет вертолетов РФ

Россия, как считают жители Донбасса, просто «пугает» Украину

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Жители Донбасса скептически восприняли информацию о том, что в сторону ОРДЛО из РФ летят вертолеты, и Российская Федерация наконец-то готовит присоединение оккупированных территорий восточной Украины по схеме Крыма. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Россия, как считают жители Донбасса, просто «пугает» Украину. При этом, жители, все же, прогнозируют начало большой войны.

«Будет жестокая война. Этого не избежать», — пишут пользователи.

Однако, пролет вертолетов, как считают жители ОРДЛО, не свидетельствует о начале войны.

«В Ростове всегда возле границы летают военные вертолеты. Они охраняют свои рубежи и возможно наблюдают за нашими территриями. Зачем тут наваливать на вентилятор — я эти вертолеты 7 лет постоянно вижу», — добавляют комментаторы.

У Российской Федерации, как считают дончане, нет средств и сил, чтобы воевать.

«Вы реально??? Кто нападет? Кому это надо? Вдоль всех границ войска, с Европы НАТО в полной готовности тоже, никто не будет, РФ нет смысла воевать, и так бабла голяк, себе пусть лучше помогут и людям своим», — пишут дончане.

При этом, Госпогранслужба Украины не зафиксировала российскую авиацию возле украинских границ.

Ранее сообщалось, что «военкоры ЛДНР» анонсировали в социальных сетях прибытие в ОДЛО огромного количества вертолетов из РФ.