Открытие дополнительных баз ОБСЕ на неконтролируемых границах с Россией: в Украине выдвинули новое предложение

Кулеба заявил о важности открытия дополнительных передовых патрульных баз ОБСЕ

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Политики обсудил ситуацию на временно оккупированном востоке Украины и в оккупированном Крыму. Об этом пишет УРА-Информ.

«Обсудил с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид систематическое обострение Россией ситуации безопасности на востоке Украины и в Крыму. Приветствую решение о продлении мандата СММ и одобрение ее бюджета, который сейчас особенно важно. ОБСЕ должна пристально следить за действиями РФ», — рассказал он на своей странице в Twitter.

Помимо этого, Кулеба заявил о важности открытия дополнительных передовых патрульных баз ОБСЕ. Он предложил открыть их вдоль неконтролируемого участка российско-украинской государственной границы.

Ранее сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ может прекратить свою деятельность на территории Украины уже с 1 апреля этого года.