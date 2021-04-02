Общенациональный локдаун: иммунолог рассказал, на какой срок он необходим

Карантинные ограничения необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов

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По всей Украине необходимо вводить жесткий локдаун. Он должен длится примерно 3−4 недели, так как такой срок позволит прервать цепь передачи заболевания нового поколения. Об этом заявил известный врач-инфекционист Владимир Курпита, передает УРА-Информ.

Также, эксперт уточнил, что карантинные ограничения необходимо вводить на срок не менее двух инкубационных периодов.

«Сейчас карантин, если бы это был настоящий карантин и прекращение деятельности, должен длиться где-то 3−4 недели. После этого должно было быть постепенное восстановление работы общественных мест», — подчеркнул эксперт.

Такой карантин, как он считает, необходимо вводить не однократно.

«С большой вероятностью такие случаи нужно будет повторять с какой-то определенной регулярностью, когда будет происходить повышение заболеваемости. Надо действовать заранее, как это делают в Польше, Германии, Франции, где объявлены тотальные национальные карантины», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины продолжает искать вакцины, которые можно было бы доставить в страну в этом году. Практически каждая страна в мире пытается, как можно быстрее получить необходимое количество вакцин.