Кому среди политиков украинцы доверяет меньше всего: результаты опроса

Больше всего украинцы не доверяют куму Путина

Время чтения: 50 Секунд

Группа «Рейтинг» провела очередной опрос, в котором спросила украинцев по поводу доверия к политикам. Он проходил 26-28 марта среди населения Украины в возрасте 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Больше всего украинцы не доверяют куму Владимира Путина, пророссийскому политику Виктору Медведчуку, который является народным депутатом от «ОПЗЖ». Ему не доверяет 74 процента опрошенных, 15 процентов ему доверяет, а четыре просто не знает, пишет УРА-Информ со ссылкой на результаты опроса.

Похожие результаты и у бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, которому доверяют 22% граждан, а не доверяют – 74 %. Также высокий рейтинг недоверия у премьер-министра Дениса Шмыгаля, которому не доверяют 51 процент респондентов, доверяют — 16%, а не слышали о таком — 27%. Министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 22%, не доверяют — 68%.

Больше всего доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому — 46% украинцев, не доверяют — 51%. Кроме того, мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют — 54%.

Ранее мы сообщали, что Зеленский хотел провести переговоры с Москвой, но Кремль отказался.